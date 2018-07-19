OHAL sonrası düzenlemelerle ilgili kanun teklifi Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlandı

OHAL'in kaldırılması ve terörle mücadeleye ilişkin Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili kanun teklifi görüşmeleri Adalet Komisyonunda başladı. Basının görüntü almasından sonra görüşmeler görsel basına kapalı olarak devam etti.
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