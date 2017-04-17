OHAL uzatıldı mı Son dakika OHAL açıklaması | OHAL Nedir?

OHAL uzatıldı mı son dakika gelişmesi olarak bekleniyor. OHAL ne kadar sürecek? OHAL nedir? MGK’dan son dakika gelişmesi olarak OHAL’in uzatılması yönünde tavsiye kararı çıktığı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi. MGK'dan gelen son dakika habere göre Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 20.35'te başlamıştı. OHAL'in uzatılması kararı beklenen MGK toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu. MGK'nın ardından yine Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanacak.

NUMAN KURTULMUŞ’TAN OHAL AÇIKLAMASI

Numan Kurtulmuş konuyla ilgili açıklama yaptı: Bakanlar Kurulu'nda ele alınan ve ondan önce MGK toplantısı vardı. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. MGK kendi uhdesinde olan OHAL ile ilgili bakanlar kuruluna tavsiye kararında bulundu. OHAL'in uzatılması ile ilgili yazı kaleme alındı ve Bakanlar Kurulu imzaladı. Konu bundan sonra TBMM'ye gelecektir ve Meclis'in onayı ile 3 ay daha uzatılacaktır.

Şu anda gelinen noktada MGK'nın tavsiye kararı ve Bakanlar Kurulu'nun onayı ile Meclis'e bir kez daha gitmektedir. Bu terör örgütleriyle mücadele eksizsizbir şekilde yürütülmelidir. Bu sadece hükümetin değil Türkiye'nin Milli Güvenlik meselesidir. Bununla ilgili karar TBMM'ye Bakanlar Kurulu olarak gönderilmiş arz edilmiştir.

OHALNEDİR?

Olağanüstü hâl (OHAL) , olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir. Olağanüstü hâl önlemlerinin ortak ve en tartışmalı yönleri ise yaygınlaştırılması ve genellikle bunlara karşı yargı yolunun kapalı olmasıdır.

Olağanüstü hâl, 27 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu kapsamında tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım ve "anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" olarak nitelendirilen durumlardır. Bu hâllerin bir veya birden fazlasının görülmesi durumunda cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu'nun görüşünü de aldıktan sonra, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir.

OHAL NE KADAR SÜREBİLİLİR?

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete'de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir..

Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince ilanından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye veya olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar almadan önce Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü alır.

Olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilan edilir..

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler çıkarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.