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OHAL uzatılıyor

Bugün önce MGK ardından, Bakanlar Kurulu toplanacak. OHAL uzatılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün önce Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanacak. Anayasa Değişikliği Referandum'u sonrası ilk Bakanlar Kurulu da MGK sonrası yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantılarda OHAL’in uzatılması kararının çıkması bekleniyor.

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