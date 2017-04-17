OHAL uzatılıyor
Bugün önce MGK ardından, Bakanlar Kurulu toplanacak. OHAL uzatılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün önce Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanacak. Anayasa Değişikliği Referandum'u sonrası ilk Bakanlar Kurulu da MGK sonrası yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantılarda OHAL’in uzatılması kararının çıkması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.