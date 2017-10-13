AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, OHAL’in uzatılacağını açıkladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL’in uzatılacağını açıklayarak, kısa sürede bu konunun TBMM’de gündeme geleceğini ifade etti. Elitaş, OHAL’in MGK’da Pazartesi günü görüşüleceğini açıkladı.
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