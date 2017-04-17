OHAL'in 3 ay uzatılması kararı alındı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yaptığını açıklamada, "Bakanlar Kurulu toplantımızda, MGK'nın tavsiye kararı ele alınarak, 19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Referandum sonuçları böylesine önemli ve kapsamlı bir yönetim sistemi reformunun millet iradesiyle gerçekleşmiş olmasıdır. Bundan öncekiler hep ya asker dipçiklerinin gölgesinde ya da tankların gölgesinde yapılmıştır.

Hiç bir dış etkinin baskının dipçik darbe vs olmadığı son d erece temiz ve millet iradesiyle Türkiye belki de çok önemli 100-150 yıllık bakımından en önemli yönetim şekli için iradesini ortaya koydu. Kazanan millet olmuştur. Türkiye demokrasisi kazanmıştır. Bundan sonraki süreçlerde de hem milletimiz hem demokrasimiz kazanmaya devam edecektir.

Şu anda YSK'nın kararını bekleyeceğiz. YSK kararını resmen açıklamasıyla birlikte hemen Resmi Gazete'de yayımlanacak ve hemen yürürlüğe girecek maddeler de hemen uygulamaya alınacak.

Tarihi referandum milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yönetim sistemimiz Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

MGK'NIN OHAL TALEBİ ONAYLANMIŞ OLUP MECLİS'E GÖNDERİLMİŞTİR

İkinci konumuz ise Bakanlar Kurulu'nda ele alınan ve ondan önce MGK toplantısı vardı. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. MGK kendi uhdesinde olan OHAL ile ilgili bakanlar kuruluna tavsiye kararında bulundu. OHAL'in uzatılması ile ilgili yazı kaleme alındı ve Bakanlar Kurulu imzaladı. Konu bundan sonra TBMM'ye gelecektir ve Meclis'in onayı ile 3 ay daha uzatılacaktır.

Şu anda gelinen noktada MGK'nın tavsiye kararı ve Bakanlar Kurulu'nun onayı ile Meclis'e bir kez daha gitmektedir. Bu terör örgütleriyle mücadele eksizsizbir şekilde yürütülmelidir. Bu sadece hükümetin değil Türkiye'nin Milli Güvenlik meselesidir. Bununla ilgili karar TBMM'ye Bakanlar Kurulu olarak gönderilmiş arz edilmiştir.

CUMHURBAŞKANIMIZ İSTEDİĞİ ZAMAN PARTİMİZE ÜYE OLABİLİR

YSK'ya itirazlar olacak. Bunlar da belli bir zaman alacak. YSK resmen seçim sonuçlarını ilan edecek ve resmi gazetede yayımlandığı andan itibaren 18 madde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren de Cumhurbaşkanı'mızın partisinin üyesi olması kendi inisiyatifindedir. Resmi olarak davet açıklaması AK Parti'den gelir. Sonrasında da Cumhurbaşkanımızın üye olmasında hiç bir engel kalmıyor istediği zaman üye olabilir.

SİSTEMİN HAKEMİ DE HAKİMİ DE MİLLETİN KENDİSİDİR

Önümüzdeki en acil mesele halkın kabul ettiği 18 maddenin yasalaşması sürecidir. Sonrasında da uyum yasaları var başka konular gündeme gelebilir. Türk Milleti bu oylama ile bir şeyi ortaya koydu. Bu aziz millet işinin sahibidir. Tüm kararların yegane hakimi ve hakemi milletimizin kendisidir. Tüm önemli konularda gerekirse Milletimizin görüşü için referanduma gidilebilir. Bu referandumun kesin sonuçlarından biri de bu. Sistemin hakemi de hakimi de bizzat milletin kendisidir.

SEÇİMLERİ KARIŞTIRMAMAK GEREKİR, MİLLETİMİZ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 'EVET' DEMİŞTİR

Yapılan seçim bir parti seçimi değildir. 16 Nisan'da Türkiye milletvekili veya belediye seçimi yapmadı. Bu sonuçlarla herhangi bir partinin falanca seçimde aldığı sonuçla kıyaslanması doğru değildir. Bu öyle bir seçim değildir. Bu halk oylamasıdır ve spesifik bir konudur. Bu 18 maddeye onay veriyor musunuz vermiyor musunuz milletimiz de evet veriyoruz demiştir. Bunu da diğer seçimlerle karıştırmamak lazım.

MAYIS AYINDA AB'YE TEKLİFLERİMİZİ İLETECEĞİZ

AB ile müzakereler yapıldı. Bu müzakereler sonunda AB 5 konuda Türkiye'ye uygulamalarınızı gözden geçirin dedi. Türkiye olarak biz görüşlerimizi Mayıs ayında AB ile paylaşacağız bundan sonra nasıl hareket edeceğimizi AB ile konuşacağız ve Türkiye sonuçta üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmiştir. Bütün bunların sonucu olarak da Avrupa'ya akın eden göçmenler bugün sıfıra düşmüştür. Ancak AB ipe un sermiştir. Verdiği sözleri yerine getirmemiştir. Kendi içimizde kararımızı netleştirdikten sonra Mayıs ayında son görüşmeler yapılacak ve tekliflerimizi AB'ye sunacağız.