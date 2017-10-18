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OHAL'in uzatılması kararı Resmi Gazete'de

Türkiye genelinde uygulanan OHAL'in 19 Ekim'den itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

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Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 19 Ekim'den itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, Türkiye'de devam eden OHAL uygulamasının, yarın saat 01.00'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının TBMM Genel Kurulunda onaylandığı belirtildi.

 

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