“Okan Üniversitesi Yılın En’leri Ödülleri” sahiplerini buldu

Okan Üniversitesi’nin 26 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen Okan’da Yılın En’leri 2017 Ödül töreni Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Bekir Okan Konferans Salonu’nda yapıldı.

18 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu organizasyonda Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı Ödülü Sıla’ya, Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı Ödülü Mehmet Erdem’e takdim edildi.

Okan Üniversitesi öğrencileri tarafından Onur Ödülü’ne Selçuk Yöntem layık görüldü. 40 yılı aşkın süredir Türk tiyatrosuna emek veren usta oyuncu “Sevgili öğrenciler, böyle bir üniversiteye sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Mütevelli Heyet Başkanınız Bekir Okan’ı da kurduğu üniversiteden ötürü kutluyorum” diyen Yöntem “Birlik ve beraberliğe gereksinim duyduğumuz çok önemli günler yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğin en önemli unsurlarından biri sanatla iç içe olmak. Hepiniz ileride önemli yerlerde olacaksınız. Ama bu yolda ilerlerken sanattan, sanatın dallarından ve okumaktan uzaklaşmayın” sözleriyle teşekkür konuşmasını tamamladı.

Bekir Okan Özel Ödülü’nün sahibi Ocak ayında kaybettiğimiz Yeşilçam'ın Mahmut Hocası, Yaşar Usta'sı, Türk sinemasının ve tiyatrosunun efsane oyuncusu Münir Özkul’du. Münir Özkul adına ödülü kızı Güner Özkul aldı. Özkul ağlayarak tamamladığı ödül konuşmasında “Benden biraz büyük ya da küçük olanlar bana hep ‘Ay biz babanızı çok severiz. Biz onlarla büyüdük’ derdi. Biz gerçekten onlarla büyüdük ama siz gençlerin de hala onlarla büyüyor olması, babam ve onun arkadaşlarının değerini biliyor oluşunuz bu ödülleri kat be kat değerli kılıyor. Hepinize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Hayvan Hakları Koruma Kanunu konusunda eşi Edhem Dirvana ile yaptığı son dönem çalışmaları nedeniyle Sosyal Farkındalık Ödülü’nü kazanan Tanem Sivar konuşmasında eşinin süren dava için Marmaris’te olduğunu belirtti ve desteği için Türk halkına teşekkür etti: “Okan ailesine ve Okan Üniversitesi’nde okuyan 26 bin öğrenciye müteşekkiriz. Django ve Pamuk yanımıza olsun isterdik. Ailemizi büyüttüğümüz sandığımız günler de ne yazık ki azaldık. Ama ne kadar güzel insanlarla çevrili olduğumuzu bize her gün hissettirdiniz. Biz de acımızı ve öfkemizi başka bir yöne kanalize ettik. Çıktığımız yolda bize bu kadar güzel eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz.”

NAZLI ÇELİK: BU ÖDÜLLER MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ

Yılın En İyi Haber Sunucusu Ödülü’nü alan Star TV Genel Yayın Yönetmeni ve Sunucusu Nazlı Çelik “Ne mutlu ki bana aydınlık, Atatürkçü, pırıl pırıl gençlerin oyuyla buradayım. Bu ödüller işimiz daha da iyi yapmak için motivasyon kaynağımız“ diye konuştu.

En İyi Erkek Şarkıcı seçilen Mehmet Erdem “Hepimiz öğrencilik yolundan geçtik. Kimseyi kolay kolay kayırmayacağınızı biliyoruz. Layık olmaya çalışacağız” dedi.

Sıla: Karşımda pırıl pırıl parlayan gözler görmek umut verici

Sıla teşekkür konuşmasında “Beni çok büyük bir coşku ile karşıladınız, teşekkür ederim. Yaptığınız işle bu kadar güzel karşılanmak, size hediyeler verilmesi müthiş. Karşımda pırıl pırıl parlayan gözler görmek umut verici. Umarım her şey çok daha iyi olacak. İşimizi ne kadar iyi yaparsak bizi daha da güzel günler bekleyecek” diye konuştu.

En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Ödülü’ne layık görülen Erkan Kolçak Köstendil set nedeniyle video mesajı ile öğrencilere teşekkür etti. Kolçak konuşmasında“Ödül üniversite öğrencileri tarafından verildiğinde kişiye sorumluluk yüklüyor. Bana layık gördüğünüz ödülü bir sorumluluk olarak kabul ediyorum. Hepinize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. İyi dersler!”

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ödül töreni ile ilgili açıklamasında “Okan Üniversitesi olarak 26 bin öğrencimizin oylarıyla seçilen Yılın En’leri 2017 Ödül Töreni’ni gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Sanata ve spora verdiğimiz değer doğrultusunda her yıl Spor Ödülleri ve Yılın En’leri ödüllerini veriyoruz.Mesleğinde ulaştığı büyük başarılarla Türkiye’nin gurur kaynağı olan tüm konuklarımıza teşekkür ederim. Okan Üniversitesi’nde aldıkları eğitim ve öğrenim ile öğrencilerimizin de meslek hayatlarında, ödüle layık gördükleri isimleri kendilerine örnek almalarını ve bu yolda ilerlemelerini temenni ederim” dedi.

Okan’da Yılın En’leri 2017 Ödülleri Kazananlar Listesi:

1- Onur Ödülü

Selçuk Yöntem

2-Bekir Okan Özel Ödülü

Münir Özkul adına Güner Özkul

3-Meslekte 50 Yıl Ödülü

Moğollar

4-Sosyal Sorumluluk Projesi Özel Ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi – Fatma Şahin

5- Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Haldun Dormen

6- Sosyal Farkındalık Ödülü

Hayvan Hakları Koruma Kanunu - Django&Pamuk adına Tanem Sivar

7-Yılın En İyi Haber Sunucusu

Nazlı Çelik - Star TV

8-Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı

Sıla

9-Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı

Mehmet Erdem

10-Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

Berrak Tüzünataç

11-Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

Erkan Kolçak Köstendil

12-Yılın En İyi Senaristi

Ece Yörenç

13-Yılın En İyi Dizi Müziği

Cem Öget - “Fi” ve “Ufak Tefek Cinayetler”

14-Yılın En İyi Müzik Projesi

Ece Dağıstan&Güvenç Dağüstün (“Fazıl Say Güz Şarkıları”)

15-Yılın En İyi Moda Tasarımcısı

Raisa&Vanessa

16-Yılın En İyi Tiyatro Oyunu

Antabus-Nihal Yalçın

17-Yılın En İyi Fotoğraf Sanatçısı

Mehmet Turgut

18-Yılın En İyi Şefi

Cihan Kıpçak