Okçuluk Benim Sporum projesinde mutlu son

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen sertifika törenine Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve katıldı.

Okçuluk sporundaki ruh ve beden ilişkisine dikkat çeken Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bizim kültürümüzde elbette sporun birçok çeşitleri var. Ancak 'ok'a anlam katan ruh ve beden ilişkisiyle ruhun ön plana çıkması ve hedefe iyi odaklanması yani bedeni hükmetmesidir. Tabi günümüzde çocuklarımızda odaklanma sorunu var. Hedef tayin etme ve hedefe kitlenme sorunları var. Bu spor insanı yönlendirecekse ve çocuklarımıza bu formasyonu okçuluk üzerinden katabiliyorsak onların iyi bir okçu olmalarına gerek yok. Bu işin bir tadını alsınlar, hedeflerini tayin etsinler. Onun hep birlikte düşünerek Beyoğlu’nda herkes bir kez olsun ok atsın. İçinde bir kabiliyet varsa devam eder. İyi ki başlandı, iyi ki Okçuluk Vakfımız var. İyi ki Okmeydanı var, iyi ki Beyoğlu var" ifadelerini kulandı.

"Bizim ecdadımız her zaman dünyanın en iyi yaylarını ürettiler, dünyanın en iyi okçuları oldular"

2020 Olimpiyat Oyunlarında okçuluk alanında madalya görecekleri konusunda inancına dile getiren Bilal Erdoğan ise, "Okçuluk diyoruz. Bugünkü savaş teknolojilerine göre belki çok geri görünüyor gözümüze. Ancak şu bir gerçek ki, bizim ecdadımız her zaman dünyanın en iyi yaylarını ürettiler, dünyanın en iyi okçuları oldular. Bir çocuğa bunu anlattığınız zaman yanında şu mesajı da verebileceğiz. Biz yine dünyanın en iyi teknolojilerini üretmek durumundayız. Dünyanın en iyi teknolojilerini aynen ecdadımızın yaptığı gibi en iyi uygulayanlar olmak zorundayız. Fatih Sultan Mehmet’in döktürdüğü toplar, devrinin en güçlü ve önemli silahıydı. Ama kitle imha için kullanılmadı. İnsanları birbirinden ayıran duvarları, surları yıkmak için kullanıldı. Biz okçuluk ile beraber, geleneksel sporlarımız ile beraber çocuklarımıza bu ruhu, bu maneviyatı aktarabilirsek, inanıyorum ki, gerçek anlamda eğitim, gerçek anlamda gelişim ve gerçek anlamda terbiyeden bahsedebiliyor olacağız. İnşallah öğretmenlerimiz yetenekli öğrencileri tespit edecek ve yetiştirecekler. Ben inanıyorum ki 2020’de Olimpiyatlarda biz madalyayı göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin kültürel mirasının bir parçası olan okçuluk bu projeyle gelecek kuşaklara daha da iyi aktarılacaktır"

‘Okçuluk Benim Sporum’ projesi hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, "Bu projenin okçuluk kültürünün tanıtılmasına ve yaşatılmasına büyük katkı sunacağına inanıyorum. Milletlerin bekası kültürlerini ve değerlerini gelecek kuşaklara aktarabildiği oranda mümkündür. Okçuluk bizim kültürümüzde midir? Evet. Hatta bazı Türk boylarının adı okla anılır. Birisine bir görev verdiğinizde Okçular Tepesini unutma denilir. Eğri ok menzile varmaz denilerek insanın hedefine yüz akıyla varmak ama menzile yüz akıyla varmak içinde mutlaka dosdoğru olunması gerektiği ifade edilir. Okçuluk kursu, Bakanlığımızın hizmet içi standart eğitim programı kapsamına alınmış, öğretmenlerimizin kurs sonunda yapılacak uygulama ve teorik sınavında başarılı olan, öğrencileri yetiştirme ve destekleme yönergesi doğrultusunda ‘Okçuluk Benim Sporum’ adı altında yetiştirme kursları açabileceklerdir. Öğretmen olmaya hak kazanan 339 öğretmenimiz ata sporumuz okçuluk kursunu verecektir. Proje kapsamında belirlenen 117 okulumuzda 24 kişilik takımlar oluşturularak toplam 2 bin 808 öğrencimizin okçuluk sporuna kazandırılması hedeflenmektedir. Ülkemizin kültürel mirasının bir parçası olan okçuluk bu projeyle gelecek kuşaklara daha da iyi aktarılacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı. Sertifika töreninin ardından program fotoğraf çekimiyle sona erdi.