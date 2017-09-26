ÖKK personelinin yargılandığı FETÖ davası

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan 14 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanık Alperen Tunç üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi ByLock'u söz konusu telefon hattını daha önce babasının kullandığını söyledi.

Darbe girişimini televizyondan öğrendiğini ileri süren Tunç, "15 Temmuz'da Süleymaniye'de bulunuyordum. Darbe girişiminden sonra Türkiye'ye getirildim. Olaylarla bir bağlantım yok, beraatımı istiyorum. Babam da ByLock kullandığı iddiasıyla tutukludur." dedi.

Tutuklu sanık Ömer Ali Büyük de FETÖ ile bağlantısı olmadığını ve ByLock kullanmadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Tutukluluk sebebini bilmediğini bildiren Büyük, "Üzerime atılı 'terör örgütü üyeliği' yaftasını taşıyamıyorum. Kendi halkına, Meclisine, askerine ateş eden bu hainlerle bir arada anılmak zoruma gidiyor. Ailemin ya da herhangi bir yakınımın bu vatan hainleriyle bir bağlantısı yok. Keşke IŞİD yakarak öldürseydi de bunları yaşamasaydım. Kullanmadığım bir uygulamadan dolayı tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Okan Benli de ByLock kullanmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini ve mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini ve beraatlarına hükmedilmesini istediler.

Sanık avukatları da müvekkilleri hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, sanıkların beraatlarına karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, tutuklu sanıklar Ömer Ali Büyük ve Okan Benli'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir ara verdikten sonra sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına ve tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek, duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.