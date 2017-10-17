Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şüpheli paket paniği

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde unutulan sahipsiz bir çanta paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanenin onkoloji bölümü ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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