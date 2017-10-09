Okmeydanı’nda hasta karşılama görevlisi hasta yakını tarafından vuruldu

Olay, 23.00 sıralarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Girişinde meydana geldi. İddiaya göre, halı sahada maç yapan bir kişinin fenalaşması sonucu yakınları tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Hastanenin hasta ile ilgilenmediğini iddia eden hasta yakınları, Erdi Yiğit’i(27) bıçakladı. Bıçaklanan görevli Yiğit, içeri kaçmaya çalışırken silahla açılan ateş sonucu yaralandı. Olay yerinden kaçmak isteyen şahsın havaya rast gele ateş açması sonucunda olayla ilgisi olmayan ve acilin önünde bulunan taksi şoförü Tuğran Kaleli’de (53) açılan ateş sonucu hafif yaralandı. Kaçan kişiyi Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri yakalayarak gözaltına aldı. Yaralılar hastanede yapılan ilk müdahalelerinin ardından kontrollü olarak tevdisi yapılmak üzere Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Erdi Yiğit’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan olaydan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümü şerit çekilerek hasta kabulüne kapatıldı.