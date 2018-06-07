Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm başlıyor

2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyüğü olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kazma vuruluyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etap startı, 9 Haziran Cumartesi günü, dönüşüm uzlaşmalarını tamamlayan Van Blokları'ndan başlayacak.

Dönüşümü; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan birlikte başlatacak. Dönüşüm süreci uzlaşmalarını tamamlayan diğer etaplarla devam edecek.

"100 BİN VATANDAŞIMIZIN HAYATINI DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR"

14 yılı aşkın zorlu bir süreci takiben dönüşüm sürecinin başladığını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "İlk 10 yıl bölgeyi sit alanı olmaktan çıkardık. Vakıf ve hazine ile değiş tokuş işlemlerini gerçekleştirdik. Vatandaşın mülkiyeti için tapu tahsis belgesinden başlayarak yaptığı tüm tasarrufları kayıt altına aldık ve vatandaşları hak sahibi olacak hale getirdik. Okmeydanı'nda yüzlerce toplantı yaptık. Son 4 yıl içerisinde ise, imar planı yaparak yerleri belirledik. Yeşil alan, okul alanları ve sit alanı kaydı olan yerlerdeki kişilerin haklarını belirledik ve tapu vermeye başladık. 24 bin hak sahibinin dönüşümde kaç metrekare yer alacaklarını tespit ettik. Okmeydanı'nı 6306 sayılı kanuna göre dönüşüm alanı ilan ettik. Bugün itibari ile 100 bin vatandaşımızın hayatını doğrudan ilgilendiren dönüşümde önemli bir aşamaya geldik. Okmeydanı'nda yaşayan vatandaşlarımız sadece kendilerinin değil babalarının, dedelerinin hayallerine kavuşuyorlar. Bu aşamaya gelmek 14 yılımızı aldı. Hak sahipleri, vakıflar, büyükşehir belediyesi, bakanlıklar, hükümetimiz. Birlikte büyük bir iş başardık. Kubbede bir hoş sada bırakmak, bu olsa gerek. Hayırlı olsun" dedi.

"BEYOĞLU, İSTANBUL VE TÜRKİYE İÇİN DE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Okmeydanı'nda atılan adımın yeni bir şehir kurma anlamına geldiğini de ifade eden Başkan Demircan, "Biz bu yeni şehre Vatandaşın Okmeydanı diyoruz. Bundan önce Okmeydanı'nda mülkiyetler belli değildi. Tapular ortada yoktu. Umutsuzluk ve karamsarlık hakimdi. Problemler içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Koca bir şehir yok olmanın eşiğinde var olmaya çalışıyordu. Kararlılıkla yola çıktık. Yılmadık. Çalıştık. Yeni bir başlangıcın ilk adımını atıyoruz. Bu adım, sadece Okmeydanı için değil, Beyoğlu, İstanbul ve Türkiye için de önemli bir adımdır" şeklinde konuştu.

İLK KAZMA VAN BLOKLARINDAN VURLACAK

1'inci Etap Uygulama Alanı olarak belirlenen Van Blokları 8 Blok ve 80 Bağımsız birimden oluşuyor. Proje kapsamında ilk etapta 4 adet blok inşa edilerek Van Blokları sakinlerine tahsis edilecek. Toplam inşaat alanı 15 bin 570 M2 olan 1'inci Etapta iskan edilebilir alan 9830 metrekare. 5 bin 740 metrekare Otopark ve teknik alanlar için ayrılan projede toplamda 128 daire yer alacak. Hak sahiplerine verilecek dairelerin büyüklüğü 65 metrekare olacak.

OKMEYDANI TAPU İŞLEMLERİ VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Beyoğlu İlçesi Okmeydanı olarak tanımlanan alan; yaklaşık 1 milyon 500 bin metrekarelik olup, 5 bin 593 Bina 24 bin 382 bağımsız bölümden oluşuyor. Çalışma alanı içerisinde yer alan yapıların büyük bir çoğunluğu vakıf mülkiyeti üzerinde olup, alanın çok küçük bir kısmı şahıs mülkiyetindeydi. Okmeydanı'ndaki mülkiyet sorunu 14 yıllık bir çalışmayla çözüldü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci Madde uygulaması sonucunda oluşan yeni parsellerin; 20 bin 850 adet tapusuz bağımsız bölümün hak sahiplerine 4706 Sayılı Kanun kapsamında satışları yapılmaya başlandı. Böylelikle 60 yıllık mülkiyet sorunu çözülmüş oldu. Tapuların dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte Kentsel Dönüşüm gündeme geldi ve süreç başladı.

YÜZDE 78'İ HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK

Okmeydanı'nın, 13.06.2016 tarih 8949 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilmesi ile birlikte bölgede Kentsel Dönüşüm süreci hızlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesinin kapsadığı bölge; Kuzeyde Şark Kahvesinden Güneyde Aynalı Kavak Kasrına kadar, Doğuda Piyalepaşa Camii'nden Batıda Çıksalın Parkı'na kadar uzanıyor. Proje kapsamında toplamda 2 milyon 250 bin metrekarelik inşaat yer almakta olup, bunun 500 bin metrekaresi (Ticaret Alanı) yüklenici firma olan KİPTAŞ' a verilecek. Kalan bin 750 bin metrekarelik alan da Okmeydanı'nda ikamet eden hak sahiplerine verilecek. Toplam inşaat alanı dışındaki altyapı işleri ve sosyal donatı alanlarının inşaatı da KİPTAŞ tarafından yapılacak.

1406 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN UZLAŞMA SAĞLANDI

Okmeydanı'nda mevcutta 2 milyon 250 bin metrekare inşaat alanı yer almakta olup, hak sahiplerine verilecek inşaat alanı bin 750 bin metrekare olduğundan, yapıların bazılarından kesintiler yapılacak. Gecekondular mevcut inşaat alanlarından en az yüzde 35 fazlasını alacak, 2 Katlı yapılardan ise kesinti yapılmayacak. 3 Kat ve daha yüksek katlı yapılardan yapılacak kesinti oranları ise SPK lisanslı değerleme firması tarafından arazide yapılan tespit çalışmaları neticelerine göre belirlendi. Vatandaşlar ile yapılacak uzlaşma görüşmeleri Belediye tarafından gerçekleştiriliyor. Yapılan görüşmelerde uzlaşma esas olup, teklif sunulmakta ve hak sahibi teklifi kabul etmesi halinde dilediği zaman uzlaşma protokolünü imzalayabilecek. Bugün itibariyle toplamda 834 hak sahibi ile bin 406 bağımsız bölüm için uzlaşma sağlandı.

HAK SAHİPLERİ OKMEYDANI'NDA İKAMET ETMEYE DEVAM EDECEK

30.01.2017 Tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yetki Devrine istinaden Beyoğlu Belediyesince Onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Planları uyarınca; Hak Sahibinin mevcut taşınmazı hali hazırda Sit Alanında veya Sosyal Donatı Tesisleri Alanında kalmıyor ise mevcut Ada-Parseline en yakın noktada Hak Sahibi olacak. Eğer taşınmaz Sit Alanında veya Sosyal Donatı Tesisleri Alanında kalıyor ise, hak sahipliği imkanlar çerçevesinde en yakından başlamak üzere başka bir ada-parsel üzerinde yer alacak. Okmeydanı'nda ikamet eden herkes Okmeydanı'nda ikamet etmeye devam edecek. Hak sahipliğini devretmek isteyen vatandaşlar satış işlemi yapabilecekler. Satışa engel herhangi bir uygulama bulunmuyor.

YAPI STOKU YENİLENEREK, "DEPREM GÜVENLİ ŞEHİR" ORTAYA ÇIKACAK

Yapılacak proje kapsamında, Okmeydanı'nda eksikliği hissedilen sosyal donatı alanları için alan açılacak, sit alanı olarak belirlenen bölgeler yeşil alan olarak hizmet verecek, köhnemiş ve günün ihtiyaçlarına cevap veremeyen "yapı stoku yenilenerek, deprem güvenli bir şehir ortaya çıkacak." Yapılacak projede kat sayısı Zemin+8 Kat olarak planlanmakta olup, Kot farkının çok olduğu bölgelerde kat sayısı Zemin+9 Kat olarak düzenlenebilecek.