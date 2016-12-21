Okmeydanı'nda terör operasyonu
Polis ekipleri, operasyon düzenledikleri dernek binasına itfaiyenin yardımıyla duvarı delerek girdi. Binada arama yapan ekipler, bazı belgelere el koydu.
- AA
Okmeydanı'nda itfaiyenin yardımıyla girdikleri dernek binasında terör operasyonu kapsamında arama yapan polis ekipleri, bazı belgelere el koydu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan bir dernek binasına operasyon düzenledi.
Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de görev aldığı operasyonda, itfaiyeye ait merdiven aracıyla binanın çatısına çıkan polisler, güvenlik önlemi aldı.
Çelik yeleklerin giyerek çevre sokaklarda yoğun güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve diğer zırhlı araçlar hazır bekletildi.
Balyozla binanın duvarını delerek içeri giren polis ekiplerinin, bazı belgelere el koyduğu öğrenildi.
Polisin binadaki arama çalışmaları sürüyor.
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