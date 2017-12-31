Öksüz’ün şifreleri kara kaplı defterde
FETÖ’nün firari imamı Adil Öksüz’ün 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sadece 4 ay önce Adana’da konakladığı ve sohbet toplantıları düzenlediği Güneş Otel’de polis tarafından bulunan siyah ajandadaki notların, şifreli olarak yazıldığı ortaya çıktı.
Yapılan aramalarda, teröristlerin otelde yaptıkları toplantıları kayıt altına alıp, ‘himmet’ adı altında örgüte para verenlerin isimlerini tek tek ajandaya yazdıkları belirlendi. Öksüz’ün, örgütün ‘mahrem imamları’ ile otelde 4 ayrı toplantı gerçekleştirdiği, bu toplantıya İncirlik Hava Üssü’nde görevli bazı asker ve personelin de katıldığı vurgulandı.
DİSK HURDACIDA BULUNDU
Firari Öksüz’ün otelde bulunduğu süre içerisinde güvenlik kameralarınca kayıt altına alınan görüntülerin silindiği hard disk, bir hurdacıda bulunmuştu.
Özel ekip incelemesinde!
Oluşturulan özel ekip, oteldeki görüntüleri kurtarmaya çalışırken, görüntülerin bir bölümünün de Ankara’ya gönderildiği öğrenildi. (Akşam)
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