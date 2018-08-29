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Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınanların hesaplarına para yatıran avukat tutuklandı

Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların hesaplarına para yatıran avukat tutuklandı. Soruşturmada zanlıların aileleriyle görüşmelerinin engellendiği ortaya çıktı.

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Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan zanlıları cezaevinde ziyaret ederek hesaplarına para yatıran örgüt kasası Kenan Yavuz Y. gözaltına alındı. Oktar grubunun tıpkı FETÖ’nün yaptığı gibi cezaevindeki örgüt üyelerine itirafçı olmamaları için Yavuz Y. aracılığı ile para ve avukat imkânı sağladığı aileleriyle görüşmelerini yasakladığı öğrenildi.
 
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklu zanlıların ailelerin, ‘Çocuklarımız cezaevinde bizimle görüşmüyor. Bizim gönderdiğimiz avukatları kabul etmiyor hatta bizden para bile almıyorlar” yönündeki şikâyet üzerine çalışma başlattı.
 
CEZAEVLERİNİ TEK TEK DOLAŞMIŞ
 
Yürütülen soruşturmada, Adnan Oktar grubundan olan bir kişinin FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yaptığı gibi cezaevlerini tek tek dolaşarak örgüt üyelerine para verdiği, örgüt dışında avukat ve ailelerle görüşmeyin telkininde bulunduğu belirlendi.
 
10 KİŞİNİN HESABINA PARA YATIRDI
 
Mali polis, Kenan Yavuz Y.’nin 10 ayrı zanlıyı ziyaret ederek onlara para verdiğini tespit etti. Kenan Yavuz Y. suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kenan Yavuz Y. tutuklandı.
 
 
(Akşam)

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