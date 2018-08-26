Başkan Yardımcısı Oktay'dan 'Malazgirt Zaferi' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.
- AA
Oktay, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından "Malazgirt" etiketiyle paylaşımda bulundu. Fuat Oktay paylaşımında, "Anadolu topraklarını bizlere yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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