Okul bahçesinde heyelan... Basketbol sahası ikiye bölündü

Yalova'nın Çiftlikköy İlçesi'nde dün öğleden itibaren yağmur etkili oldu. Gece saatlerinde ise Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arka bahçesinde yağışların etkisiyle heyelan meydana geldi.

Okul bahçesinde heyelan... Basketbol sahası ikiye bölündüHeyelan sonucu beton istinat duvarı çatladı. Kayan toprak bahçede bulunan basketbol sahasını ikiye böldü. Bahçedeki tribün ve buradaki kameriye de büyük hasar gördü. Bu saatlerde okulda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.