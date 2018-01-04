Okul bahçesinde heyelan... Basketbol sahası ikiye bölündü
YALOVA'nın Çiftlikköy İlçesi'ndeki Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arka bahçesinde meydana gelen heyelan büyük korkuya neden oldu. Heyelan nedeniyle öğrencilerin basketbol oynadığı saha ortadan ikiye bölündü. Okulda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.
Yalova'nın Çiftlikköy İlçesi'nde dün öğleden itibaren yağmur etkili oldu. Gece saatlerinde ise Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arka bahçesinde yağışların etkisiyle heyelan meydana geldi.
Okul bahçesinde heyelan... Basketbol sahası ikiye bölündüHeyelan sonucu beton istinat duvarı çatladı. Kayan toprak bahçede bulunan basketbol sahasını ikiye böldü. Bahçedeki tribün ve buradaki kameriye de büyük hasar gördü. Bu saatlerde okulda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.
Okul bahçesinde heyelan... Basketbol sahası ikiye bölündüYalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yaptığı açıklamada okulun bugün için tatil edildiğini, bir sonraki gün ise başka bir okulda eğitime devam edileceğini söyledi. Müdür Tosun ayrıca istinat duvarının kontrollü bir şekilde yıkılacağını ve ardından yeni bir proje yapılarak fore kazık sistemi ile yeni duvar inşa edileceğini bildirdi.
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