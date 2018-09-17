Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Okuldaki öğrencilere satacakları uyuşturucu maddelerle yakalandılar

Bursa narkotik polisi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yakınlarında zehir ticareti yapmaya hazırlanan şahıslara yönelik baskın düzenledi. 10 kişi öğrencilere satmak için hazırladıkları uyuşturucu maddelerle yakalanırken, adliyeye çıkarılan şahıslardan biri kendilerini çeken gazetecilere küfretti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018-2019 yılı eğitim öğretim yılı öncesinde özellikle okullardaki öğrencileri hedef alarak uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik baskın düzenledi. Öğrencilere satmak üzere uyuşturucu madde hazırladıkları tespit edilen 10 kişi yine okul yakınlarında yapılan baskınlarla gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda özellikle öğrencilere satıldığı bilinen 476 adet ecstasy tablet, 68 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde kullanmaya ve paketlemeye yarayan aparatlar ele geçirildi. 
 
Gözaltına alınan 10 kişinin geçtiğimiz günlerde bir başka narkotik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi ile birlikte çalıştıkları öğrenildi. 2 ayrı operasyonda yapılan gözaltı sayısı toplamda 18 oldu.
 
Son operasyonda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyeye sevk edilmesi sırasında görüntü çeken gazeteciler bir kişinin sözlü saldırısına maruz kaldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ADNAN MENDERES’İN İDAM EDİLMESİ

ADNAN MENDERES’İN İDAM EDİLMESİ

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları

Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları

Kanal D'den yeni sezon bombası

Kanal D'den yeni sezon bombası

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA