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Okul servisi kaza yaptı: 4 öğretmen yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde öğretmenleri taşıyan okul servisinin yoldan çıkarak şarampole kayması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 öğretmen yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli-Adana karayolunun 9’uncu kilometresi Kurukandak mevkisinde meydana geldi. Bir özel okulun öğretmenlerini taşıyan Sezai Kolutek idaresindeki minibüs iddiaya göre yağışlı havadan dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Yol kenarında tarla içerisindeki sulama kanaletine çarparak duran araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 4 öğretmen yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

 

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