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Okullar 2018 ne zaman kapanacak MEB takvimi Yaz tatili ne zaman başlıyor

2018 eğitim öğretim yılı yaz dönemine yaklaşılmasıyla birlikte 'Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Tatil ne kadar sürecek? Karneler ne zaman verilecek?' gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Okulların tatil planlarını düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'ten 2018 yılı eğitim öğretim takvimi açıklaması geldi. Mayıs ayına girilecek olması dolayısıyla okullar ne zaman kapanacak sorularına cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt alacak olan bireyler, bu tarih bilgisine göre planlarını şimdiden organize etmeye başlayacak. Yazılı sınavların devam ettiği okullarda, son sınavlara doğru ilerleme devam ediyor. İşte okulların kapanacağı tarih ve yaz tatili ile ilgili yapılan son MEB açıklamaların ayrıntıları...

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2018 eğitim öğretim yılı yaz dönemine yaklaşılmasıyla birlikte "Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Tatil ne kadar sürecek? Karneler ne zaman verilecek?" gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Mayıs ayına girilecek olması dolayısıyla okullar ne zaman kapanacak sorularına cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt alacak olan bireyler, bu tarih bilgisine göre planlarını şimdiden organize etmeye başlayacak. Yazılı sınavların devam ettiği okullarda, son sınavlara doğru ilerleme devam ediyor. İşte okulların kapanacağı tarih ve yaz tatili ile ilgili yapılan son açıklamaların ayrıntıları...

2018 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

18 Eylül'de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde karne alacak ve üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. Tatilin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 17 Eylül 2018 pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.




2018 RESMİ TATİLLER

Milyonlarca memur, çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli oldu. İşte 2018 yılında yapılacak resmi tatiller;

01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI

23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN

16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN

17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN

15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ



KURBAN BAYRAMI TATİLİ

20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI

29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI

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