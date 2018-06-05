2018 Yaz tatili ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek Karneler ne zaman verilecek
Okullar ne zaman kapanıyor? 2018 Yaz tatili ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ter akına tüm öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Bu dönemde okuyan öğrenciler aklına takılan diğer soru ise yaz tatili ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? Yaz aylarının gelmesiyle ve sınav temposunun yoğunlaşmasıyla dinlenmek isteyen öğrenciler bir an önce okullar kapanacağı tarihi bekliyorlar. Öğrencilerin merak içinde araştırdığı sorular aslında açıklanmıştı ama öğrenciler yaz tatilini ve yaz tatilinin ne kadar süreceğini merak ediyor. MEB'in takvim bilgilerinde yer alan bilgilere göre, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.
Okullar ne zaman kapanıyor? 2018 Yaz tatili ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? İçinde olduğumuz eğitim-öğretim yılında okuyan tüm öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Bu dönemde okuyan öğrenciler aklına takılan diğer soru ise yaz tatili ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? Yaz aylarının gelmesiyle ve sınav temposunun yoğunlaşmasıyla dinlenmek isteyen öğrenciler bir an önce okullar kapanacağı tarihi bekliyorlar. Öğrencilerin merak içinde araştırdığı sorular aslında açıklanmıştı ama öğrenciler yaz tatilini ve yaz tatilinin ne kadar süreceğini merak ediyor. MEB'in takvim bilgilerinde yer alan bilgilere göre, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek. İşte 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için yaz tatil süresi ve daha fazlası haberimizde ..
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB'in takvim bilgilerinde yer alan bilgilere göre, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erdi
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erdi.
2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak. Böylece öğrenciler, 100 gün civarında yakın tatil yapmış olacak.
2018 RESMİ TATİLLER
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ
15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN
16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN
17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN
15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ
21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN
22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN
23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN
24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN
30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI
29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI
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