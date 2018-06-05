2018 Yaz tatili ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek Karneler ne zaman verilecek

Okullar ne zaman kapanıyor? 2018 Yaz tatili ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? İçinde olduğumuz eğitim-öğretim yılında okuyan tüm öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Bu dönemde okuyan öğrenciler aklına takılan diğer soru ise yaz tatili ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? Yaz aylarının gelmesiyle ve sınav temposunun yoğunlaşmasıyla dinlenmek isteyen öğrenciler bir an önce okullar kapanacağı tarihi bekliyorlar. Öğrencilerin merak içinde araştırdığı sorular aslında açıklanmıştı ama öğrenciler yaz tatilini ve yaz tatilinin ne kadar süreceğini merak ediyor. MEB'in takvim bilgilerinde yer alan bilgilere göre, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek. İşte 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için yaz tatil süresi ve daha fazlası haberimizde ..

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in takvim bilgilerinde yer alan bilgilere göre, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erdi

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erdi.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak. Böylece öğrenciler, 100 gün civarında yakın tatil yapmış olacak.

2018 RESMİ TATİLLER

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN

16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN

17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN

15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI

29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI