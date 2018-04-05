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Okullar spor için mahalleye açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, okulların spor salonlarını hafta sonları ile yazları mahalle gençlerine açacaklarını, personel ve antrenör giderlerinin de bakanlık tarafından karşılanacağını açıkladı.

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Türkiye’nin dünyada spora en fazla yatırım yapan ülke konumunda olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak okulların spor salonlarını mahalledeki gençlere açacaklarını bildirdi. Bak, “Okulların spor salonlarını hafta sonları ile yaz dönemlerinde mahallenin gençlerine açacağız. Masrafları biz karşılayacağız. Personel, antrenör imkanları da biz sağlayacağız. Gençlerimiz oraya giderek, spor aktivitelerini gerçekleştirecekler” diye konuştu.  

İLÇELERE YÜZME HAVUZU

Büyükşehir belediyeleri iş birliğiyle her mahalleye ya da okul bahçesine toplam 50 bin pota direği dikerek basketbol alanı oluşturacaklarını belirten Osman Aşkın Bak, sokaklarda 20-30 metrekarelik sahalar yapacaklarını kaydetti. Her ilde yüzme havuzu bulunduğunu hatta ilçelere de yüzme havuzu yapmaya başladıklarını aktaran Bak, bu yıl stadyum, spor salonu, yüzme havuzu gibi 2 bin tesisi hizmete açacaklarını bildirdi. 

YETENEK TARAMASI

Personel sıkıntısına ilişkin ise Bak, “Bu yıl gençlik merkezlerimiz için bin 800 gençlik lideri, 3 bin 200 antrenör alacağız. Antrenörlere de ‘çocukları sokaklardan toplayıp salonlara getireceksiniz, size her türlü desteği veriyoruz’ diyoruz” diye konuştu. 

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde bir milyon genci yetenek taramasından geçireceklerini dile getiren Bak, gençlerin hangi branşa daha yatkın olduklarını belirleyerek, bu alanlara doğru yönlendirileceklerini kaydetti. Bak, bu projenin nisan ayı sonunda tüm illerde gerçekleşeceğini açıkladı. 

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