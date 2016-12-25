6 ilde eğitime kar engeli

Ağrı, Iğdır ve Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ile taşıma sistemle eğitim veren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.

Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildiğini açıkladı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Bitlis'te okullara kar tatili

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Bitlis'te akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde ilkokul, ortaokul ve liseler yarın (pazartesi) 1 gün süreyle tatil edildi.

Karaman'da okullar yarın tatil edildi

Kar yağışı nedeniyle geçen hafta iki gün eğitime ara verilen Karaman'da, okullar yarın da tatil edildi.

Kentte çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar kardan adam yaptı.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilde olağanüstü bir durum yaşandığını söyledi.

Kriz masası oluşturduklarını, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Tapsız, Meteorolojinin verilerine göre kent merkezinde kar kalınlığının 63 santimetre ölçüldüğünü kaydetti. Bunun kent merkezinde son yıllardaki en yüksek ölçüm olduğunu ifade eden Tapsız, "Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Diyaliz hastalarına, hamile bayanlara, yolda kalanların kurtarılmasına öncelik veriyoruz. Doğumu yakın olan bayanlar hastanemizde misafir ediliyor." dedi.