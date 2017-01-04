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Okulun çatýsýndan düþen müdür hayatýný kaybetti

Þanlýurfa’nýn Harran ilçesinde onarmak için çýktýðý okulun çatýsýndan düþen okul müdürü ve ayný zamanda Eðitim-Ýþ Þanlýurfa Þube Baþkaný Ramazan Kocaoðlu 5 günlük yaþam mücadelesini kaybetti.

  • DHA
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Edinilen bilgiye göre olay, 1 Ocak 2017 Cumartesi günü Þanlýurfa’nýn Harran ilçesine baðlý Akkuþ kýrsal Mahallesinde yaþandý. Ýddiaya göre hasar gördüðü için su akýtan okulun çatýsýný onarmaya çalýþan okul müdürü Ramazan Kocaoðlu, dengesini kaybederek çatýdan düþtü. Hastaneye kaldýrýlan Kocaoðlu, durumu aðýr olduðu gerekçesiyle yoðun bakýma alýndý. 5 gün yoðun bakýmda yaþam mücadelesi veren Ramazan Kocaoðlu bugün hayatýný kaybetti.

Ayný zamanda Eðitim-Ýþ Þanlýurfa Þube Baþkaný Ramazan Kocaoðlu’nun cenazesinin yarýn memleketi Hatay’a götürülerek orada defnedileceði öðrenildi.

Olayla ilgili soruþturma devam ediyor.

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