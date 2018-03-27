'Okuryazarlık Seferberliği' cezaevlerine taşındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği"ne cezaevleri de katıldı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla "Okuryazarlık Seferberliği"ne yönelik Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, seferberliğe cezaevleri de dahil edildi.

Seferberlik kapsamında, cezaevlerindeki eğitimlerin sayısı artırılacak. Okuma yazma bilmeyen hükümlü ve tutuklulara yönelik kurslar düzenlenecek. Kaynak kitaplar da Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle sağlanacak.

"Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında cezaevlerinde bulunan 3 bin 628 hükümlü ve tutuklu eğitim alacak.