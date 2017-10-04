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Öldü diye kayıtlara geçen DEAŞ yöneticisi yakalandı

Irak’taki kayıtlarda ölü olarak gözüken ‘Ebu Yusuf’ kod adlı DEAŞ silahlı terör örgütü yöneticisi Ankara’da yapılan operasyonla çok sayıda sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün emniyet birimlerinin en yetkili kişisi olarak bilinen "Ebu Yusuf" kod adlı DEAŞ yöneticisi Haydar Kerim, Irak’taki kayıtlarda ölü olarak gözüküyordu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hayatta olduğu ve Türkiye’de olduğu anlaşılan ‘Ebu Yusuf’ için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında DEAŞ yöneticisi Ankara’da çok sayıda sahte kimlikle yakalanarak Sakarya’ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Kerim, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Soykırım", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklandı.

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