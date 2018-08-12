Öldürülen kırmızı listedeki terörist, 6 öğretmen ve 9 korucuyu şehit etmiş

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "11.08.2018 tarihinde Tunceli-Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda 25 yıldır BTÖ dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Dersim saha sorumlusu Terör Arananlar Kırmızı Listede Bulunan (4 bin TL) Atakan-Mahir (K) İbrahim Çoban ölü olarak ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda Atakan-Mahir (K) İbrahim Çoban’ın 1994 yılında Tunceli/Mazgirt Darıkent nahiyesinde 6 öğretmenin şehit edilmesi, 2 sağlık memurunun kaçırılması, 1999 yılı Mayıs ayında Tunceli/Çemişgezek Ulukale köyünde 2 güvenlik korucumuzun şehit edilmesi, 1999 yılı yaz aylarında Tunceli/Ovacık karayolunun terör örgütü mensuplarınca kesilmesi, 7 Aralık 2009 tarihinde Tokat/Reşadiye Sazak köyünde 7 güvenlik görevlisinin şehit olduğu silahlı saldırı, 31 Mayıs 2010 tarihinde Tunceli/Merkez Batman Tepesine çıkan zıhlı araçlara ve polis noktasına yönelik yapılan saldırı olaylarına katıldığı, planladığı ve talimatlandırdığı tespit edilmiştir" denildi.

(İHA)