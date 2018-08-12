Öldürülen kırmızı listedeki terörist, 6 öğretmen ve 9 korucuyu şehit etmiş
Tunceli'nin Pülümür kırsalında vatandaşların ihbarıyla öldürülen 4 bin TL ödüllü kırmızı listede aranan Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban isimli teröristin 6 öğretmen ve 9 korucunun şehit edilmesi olaylarında da yer aldığı ortaya çıktı.
- İHA
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "11.08.2018 tarihinde Tunceli-Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda 25 yıldır BTÖ dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Dersim saha sorumlusu Terör Arananlar Kırmızı Listede Bulunan (4 bin TL) Atakan-Mahir (K) İbrahim Çoban ölü olarak ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda Atakan-Mahir (K) İbrahim Çoban’ın 1994 yılında Tunceli/Mazgirt Darıkent nahiyesinde 6 öğretmenin şehit edilmesi, 2 sağlık memurunun kaçırılması, 1999 yılı Mayıs ayında Tunceli/Çemişgezek Ulukale köyünde 2 güvenlik korucumuzun şehit edilmesi, 1999 yılı yaz aylarında Tunceli/Ovacık karayolunun terör örgütü mensuplarınca kesilmesi, 7 Aralık 2009 tarihinde Tokat/Reşadiye Sazak köyünde 7 güvenlik görevlisinin şehit olduğu silahlı saldırı, 31 Mayıs 2010 tarihinde Tunceli/Merkez Batman Tepesine çıkan zıhlı araçlara ve polis noktasına yönelik yapılan saldırı olaylarına katıldığı, planladığı ve talimatlandırdığı tespit edilmiştir" denildi.
(İHA)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.