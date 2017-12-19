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Öldürülen PKK'lı terörist çok sayıda eylemin faili çıktı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde cumartesi günü düzenlenen operasyonda öldürülen ve 'Aranan Teröristler' listesinde 'yeşil' kategoride bulunan Murat Dağ'ın, 2015'te Bingöl'ün Adaklı ilçesinde el yapımı patlayıcı döşenmesi, 2016'da aynı ilçede Nevzat Paçacı'nın kaçırılarak öldürülmesi olayının faili olduğu açıklandı.

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde cumartesi günü düzenlenen operasyonda öldürülen ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde "yeşil" kategoride bulunan Murat Dağ'ın, 11 Aralık 2015'te Bingöl'ün Adaklı ilçesinde el yapımı patlayıcı döşenmesi ile 15 Ağustos 2016'da aynı ilçeye bağlı Aysaklı Köyünde Nevzat Paçacı'nın kaçırılarak öldürülmesi olayının faili olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ferhat Yılmaz" kod adlı terörist Murat Dağ'ın katıldığı eylemlere ilişkin bilgi verildi.

Dağ'ın, 11 Aralık 2015'te Bingöl'ün Adaklı ilçesinde el yapımı patlayıcı döşenmesi, 15 Ağustos 2016'da yine aynı ilçeye bağlı Aysaklı köyünde Nevzat Paçacı'nın kaçırılarak öldürülmesi, 22 Temmuz 2017'de Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki Özlüce Barajı'na saldırı ve 2015 ve 2016'da Bingöl'ün Kiğı ilçesiyle Tunceli'nin Pülümür ilçesi arasında yol kesme eylemlerine karıştığı tespit edildi.

Örgütün sözde "Pülümür Bağır gücü sorumlusu" olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu terörist Murat Dağ, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, 16 Aralık'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten biriydi. Dağ'ın, "Aranan Teröristler Listesi"nde "yeşil" kategoride 1 milyon lira ödülle arandığı açıklanmıştı.

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