Binbaşı Güzel'i şehit eden terörist sigara izmaritinden tespit edildi

Tunceli Valiliği, yaptığı açıklamada, binbaşı Güzel'i şehit eden, PKK'lının DNA eşleşmesiyle tespit edilidğini açıklarken, olayın detayları ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, 25 Eylül 2015 tarihinde Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyünde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel şehit oldu. Çatışmanın ardından teröristlerin ateş açtığı bölgede arama tarama faaliyeti yapan ekipler, teröristlerin içtiği sigara izmaritini buldu. Olay yerinde bulunan deliller inceleme yapılması üzerine toplandı. Ele geçirilen sigara izmaritinde bulunan tükürükten DNA testi alınarak, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda muhafaza altına alındı.

2 Haziran 2018 tarihinde Tunceli merkeze bağlı Uzuntarla köyü yakınlarında çıkan çatışma sırasında ölü ele geçirilen 7 PKK'lının cesetlerine DNA testi yapıldı. Teröristlerin cesetlerinde yapılan DNA incelemesinde, 25 Eylül 2015 tarihinde şehit binbaşı Güzel'in olayında ele geçirilen sigara izmaritlerinde elde edilen DNA ile eşleştirildi. Yapılan DNA eşleşmesinde, öldürülen 7 teröristten birinin sigara izmaritinde tükürüğü tespit edildi. Yapılan incelemede tükürük eşleşmesi Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden PKK'lı 'Mazlum Karakoçan' kod aldı Deniz Düzgün'e ait oluduğu ortaya çıktı. Düzgün'ün, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar terörist listesinin 'Gri' listesinde yer aldığı belirtildi.

Olayı, Tunceli Valiliği, "3 yıl önce şehit edilen Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kanı yerde kalmadı" açıklamasıyla duyurdu.