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PKK'nın Karadeniz'de bulunan en büyük sığınağı imha edildi

PKK'nın Karadeniz bölgesinde eylem için gönderdiği 'Karadeniz Açılım Grubu' adı verilen terörist grubun tamamı geçen yıl güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken; öldürülen teröristlerin çantasında çıkan harita doğrultusunda, Ordu'nun Mesudiye İlçesi kırsalında örgütü 2 büyük sığınağı bulunup imha edildi.

  • DHA
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PKK tarafından Karadeniz Bölgesi kırsalına, sansasyonel eylem yapması amacıyla gönderilen 12 kişilik sözde "Karadeniz Açılım Grubu"nun tamamı, geçen yıl güvenlik güçlerinin Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Ordu ve Erzincan'da düzenlediği başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Ordu Mesudiye kırsalında 6 PKK'lı teröristin öldürülmesinin ardından, teröristlerin çantasından çıkan harita doğrultusunda, bölgede yürütülen ve halen devam eden operasyonlarda 2 sığınak ortaya çıkarıldı. 
 
Mesudiye kırsalında ormanlık alanda bulunan ve PKK'nın Karadeniz'de ele geçirilen en büyük sığınağı olduğu belirtilen yerde, örgütsel dokümanlar, harita, patlayıcı düzenekleri, bol miktarda yaşam malzemesi ve yiyecek ele geçirildi. 
 
Sığınaklar güvenlik güçleri tarafından imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Ordu kırsalı ve yaylalarında PKK'nın kış üstlenmesine geçmesini önlemek amacıyla da komandoların -15 derece soğukta, zorlu kış şartlarına rağmen halen operasyonlarını sürdürdüğü, örgütün bölgedeki diğer sığınaklarının aranmasına devam edildiği belirtildi.

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