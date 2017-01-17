Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Öldürülüp yol kenarına atıldı, evinde de annesi, kızkardeşi ve hamile eşi bıçakla öldürüldü

İzmir'in Buca İlçesi'nde, Hüseyin Tiryaki'nin yol kenarında cesedinin bulunmasından sonra, ailesinden haber alamayan yakınlarının çilingir yardımıyla kapısını açtıkları evde dehşet ortaya çıktı. Evde Hüseyin Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan, üvey kızkardeşi Behiye Aslan ve 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki'nin bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Polis, aile infazını aydınlatmak için çalışmaya başladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki'nin işyerini açmaması üzerine telefonla ulaşmaya çalışan arkadaşları cevap alamadı. Bu sırada Kaynaklar'da yol kenarında erkek cesedi bulundu. Dövüldükten sonra tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin kimliğinin tespiti için polis araştırmasını sürdürürken, polise başvuran işyeri komşuları Hüseyin Tiryaki'yi teşhis etti. Bu cinayetle ilgili polisin araştırması sürerken, Tiryaki'nin yakınlarına ulaşamayanlar Menderes Caddesi 371 numaradaki evine gitti. Evin kapısının açılmaması ve telefonlara ulaşılamaması üzerine çilingir yardımıyla içeriye girildi.
 
EVDE 3 KADIN CESEDİ 
 
Evin içine girildiği anda korkunç olay ortaya çıktı. Evde Hüseyin Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan, üniversite öğrencisi üvey kızkardeşi Behiye Aslan ve 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki'nin bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Aysel Aslan'ın, Hüseyin Tiryaki'nin babasından ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini yaptığı, kızı Behiye Aslan'ın bu evliliğinden dünyaya geldiği belirtildi. Ailenin birlikte yaşadıkları kaydedilirken, polis evin kapısında zorlama olmadığını saptadı. 
 
İnfazı ailenin tanıdığı kişilerin yapmış olduğu üzerinde duran polis soruşturmasını bu yönde sürdürürken, olayı Hüseyin Tiryaki'nin gerçekleştirme olasılığına yönelik de araştırmanın devam ettiği açıklandı. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 polisimiz şehit oldu

Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 polisimiz şehit oldu

Muhammed Ali'nin nadir bulunan fotoğrafları

Muhammed Ali'nin nadir bulunan fotoğrafları

Kırmızı deniz ejderi ilk defa böyle görüntülendi

Kırmızı deniz ejderi ilk defa böyle görüntülendi

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA