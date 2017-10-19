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Ölen eşi için helva dağıtırken manevra yapan minibüsün altında kaldı

İzmir'in Buca İlçesi'nde, manevra yapan minibüsün altında kalan 80 yaşındaki Hüsniye Yıldız ağır yaralandı.

  • DHA
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Olay, Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 48 UA 2821 plakalı minibüsü ile manevra yaparken vefat eden eşi için helva dağıtan Hüsniye Yıldız'a çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yıldız'ı Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, kazadan sonra minibüs sürücüsünün kaçtığını ve bir başka kişinin onun yerine kazayı üstlendiğini iddia etti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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