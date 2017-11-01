Olmayan vize başvurusunda ‘ret’ vurgunu

Mağdur vize ofisleri arasında VFS ve Gateway de var. İki firma da 25 ülkenin vizelerini resmi olarak verme yetkisine sahip. Bu firmalar, şimdiye dek resmi internet sitelerinin isim ve logolarını kullanan 3 farklı sahte siteyi mahkeme kararı ile kapattırdı. Gateway Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak, "Vize yetkisi olmayan kişiler hem başvuru için vatandaşlardan ödeme hem de 'Vize başvurunuz reddedildi' diyerek para alıyor ve ikinci kez dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiriyor.

Şirketimizin adı ve logosu kullanıldığı için mağdurlar bize ulaşıyor. Bizi Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na şikâyet ediyorlar. Yıllardır mağduruz. Logomuzu ve ismimizi birebir kullanarak internet sitesi açıyor, onlara ulaşan insanları dolandırıyorlar. Siteyi kapattırıyoruz ve hemen yenisini açıyorlar" dedi. Polis, geçen hafta açtıkları ofisler aracılığıyla sahte vize ve pasaport hazırlayan ve özellikle Kaçak göçmenlerin para karşılığı yurt dışına çıkmalarını sağlayan bir çeteyi çökertmişti. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınmıştı.