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Ölü inekler sahile vurdu!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ve Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki sahillere ölü inekler vurdu. İneklerin nerede ve nasıl ölüp sahile vurduğu araştırılırken güvenlik güçleri olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

  • İHA
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Cide ilçesi merkez sahilinde kıyıya inek ölüsü vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine Cide Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak ineğin genç çiftçilere destek amaçlı yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirtildi.

Gemilerle yurtdışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşmüş olma ihtimali olduğunu ifade eden Cide Tarım Müdürlüğü yetkilileri, “Kulak küpe numarasından ülkemiz kayıt sistemine ait olmadığı anlaşılan inek, belediye ekiplerine ait iş makinesi yardımıyla denizden çıkarılarak ve kireçlenerek sokak köpeklerinin erişemeyeceği derinlikte gömülerek imha edilmiştir.  Bilinçli Cideli vatandaşlarımızın ihbarı sayesinde kısa sürede yerinde tespit edilerek müdahalede bulunulan inek, olası herhangi bir bulaşıcı hastalık saçmadan derin bir çukura gömülerek imha edilmiştir” denildi.

ÖLÜ İNEKLER AKÇAKOCA SAHİLİNE VURDU

Akçakoca’nın Değirmenağzı  Çayağzı  mevkisinde sahilde cansız iki  dana gören vatandaşlar durumu belediye veteriner ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer ilk incelemenin ardından telef olan iki danayı kaldırdılar.

Akçakoca Kale yolu üzerindeki  Değirmanağzı plajı ile Alaplı Ereğli yolu üzerindeki Çayğazı plajında karaya vuran ölü danaları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.  Vatandaşlar olayı belediye ve güvenlik güçlerine  bildirdi. Yapılan incelemenin ardından denize sürüklenen danaların nasıl geldiği merak uyandırdı.

Değirmenağzı plajında karaya vuran dananın, otlamak için geldiği Kale bölgesindeki falezlerden aşağıya düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Çayağzı Plajı mevkisinde sahile vuran cansız dananın ayaklarının  iple bağlı olduğu ve yakınında  bulunan dereden mi sürüklendiği yoksa birileri tarafından atılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Her iki olay yerine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile belediye ve güvenlik güçleri, gerekli incelemeleri yaparak küpe numaralarından danaların gerçek sahibine ulaşmaya çalışacağı bildirildi. Danalar bulundukları yerden kaldırarak gömüleceği bildirildi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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