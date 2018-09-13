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Ölüdeniz'in rengi değişti

Fethiye'de dağlardan akan çamurlu su, Ölüdeniz'in yüzeyini kapladı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Ölüdeniz'in renginin değişmesine neden oldu.

Aşırı yağış nedeniyle çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde suyun rengi kahverengiye döndü.

Sağanağın ardından sıcak havayı fırsat bilenler güneşlenmek için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'na gitti.

Bazı vatandaşlar çamurlu suyun yakınlarında denize girdi, bazıları ise rengi değişen denizi izlemeyi tercih etti.

 

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