Ölümlü kazaya karışan aracı çekiciyle kaçırdılar

Alınan bilgiye göre, Eskişehir yolunda merkez istikametine seyreden kadın sürücü F.A. idaresindeki 06 MPS 66 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle aynı yönde ilerleyen bir otomobille çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan F.A, araçtan fırlayarak karşı şeride düştü. Bu sırada merkez istikametinden gelen iki otomobil de F.A'ya çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanıkları, F.A. yönetimindeki 06 MPS 66 plakalı otomobil ile çarpışan aracın olay yerine gelen bir çekiciyle kaçırıldığını iddia etti.

Bunun üzerine polis ekipleri telsizden çekici üzerine yüklenmiş bordo renkli aracın arandığı anonsunu geçti.

Ayrıca ekipler, çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı.

- Otomobil metro durağına çarptı: 1 yaralı

Öte yandan, Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Keçiören istikametine ilerleyen İbrahim Salmanlı'nın kullandığı 81 AAC 428 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi binası yakınındaki metro durağına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Salmanlı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.