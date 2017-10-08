Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

06.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

İDO da kötü hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu

Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri İptal Seferler

08-10-2017 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08-10-2017 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08-10-2017 10:20 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

08-10-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

08-10-2017 11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08-10-2017 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü