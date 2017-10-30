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Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye talebi reddedildi

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan davaya bakan mahkeme heyeti, 10 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Ömer Faruk Kavurmacı ile Faruk Güllü'nün tahliye taleplerini ise reddetti.

  • DHA
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FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan davaya bakan mahkeme heyeti, 10 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Ömer Faruk Kavurmacı ile Faruk Güllü'nün tahliye taleplerini ise reddetti.

Detaylar gelecek...

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