Ömer Halisdemir'i şehit edenler tutuklu yargılanacak
FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
- AA
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 22 Mart'taki son duruşmasında alınan ara karar gereği, sanıkların tahliye talepleriyle ilgili inceleme bugün yapıldı.
Dava kapsamında tutuklu yargılanan 18 sanık hakkında tutukluluk incelemesini dosya üzerinden yapan Heyet, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
15 Temmuz gecesi Terzi ile Diyarbakır'dan gelen sanıkların yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Mayıs'ta devam edilecek.
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