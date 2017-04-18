Ömer Halisdemir'i şehit edenler tutuklu yargılanacak

Green'den Duncan için bir günlük kontrat önerisi

Efsane oyuncu Tim Duncan, geçtiğimiz Pazartesi sabahı San Antonio Spurs ile birlikte antrenman tesisinde şut attı ve biraz da çalıştı. Spurs'lü Danny Green, Duncan'ın Tony Romo'nun Dallas Mavericks ile bir günlüğüne anlaşması gibi aynı şekilde Spurs'le anlaşması gerektiğini söyledi.