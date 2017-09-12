Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında ara karar

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı erteledi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatları ile müştekiler şehit Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ve karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin ve çocukları hazır bulundu. Ankara dışındaki tutuklu sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Savunmaların ardından duruşmada sanıkların çapraz sorgusuna geçildi.

"Uçakta gürültü vardı, duymadım"

Sanıklardan öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin emir astsubayı Ahmet Kara, Başbakanlık Avukatı Alaaddin Varol'un sorusu üzerine, darbe girişiminden Semih Terzi'nin öldüğünü öğrendiği an haberdar olduğunu, gelişmelerden olay öncesinde bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Diyarbakır'dan gelen uçakta Semih Terzi'nin yanında olduğunu ifade eden Kaya, "Terzi, sanıklardan eski Binbaşı Fatih Şahin'e darbeden bahsetti mi?" sorusuna karşılık, uçaktaki gürültüden dolayı bunu duymadığını öne sürdü.

"Yaklaşık 20 isim vardı"

Sanık Ali Güreli ise avukat Kılıçkaya'nın, "Diyarbakır'dan havaalanına geçerken otobüste Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişimine ilişkin konuşmasını dinlediniz mi?" sorusu üzerine, konuşmayı dinlediklerini, sanıklardan Mihrali Atmaca'nın radyonun sesinin açılmasını istediğini söyledi.

"Otobüste bu konuşmayı herkes duyabiliyor muydu?" sorusuna "Evet" karşılığını veren Güreli, bir soru üzerine sanıklardan Fatih Şahin'in de bu konuşmayı duyabilecek bir yerde olduğunu ifade etti.

"Mehmet Ali Çelik'in gözaltına alındığında yanındaydınız. Çelik'ten çıkan listeleri gördünüz mü?" sorusu üzerine Güreli, Çelik'i gözaltına aldıklarında cep telefonuna ve silahına el koyduklarını belirterek, "Olaydan 2-3 gün sonra Fırat beni çağırdı, 'Mehmet Ali Yarbay'ın ajandasında bir liste gördün mü?' dedi. O sırada sarı renkte, ajandanın arasından kopmuş bir kağıt gördüm. Listede kaç isim vardı derseniz görmedim ama 20'ye yakın isim vardı. O ajandaya benzer kağıt." diye konuştu.

Sanıklardan Cihat İbrahim Yörük de Diyarbakır'dan havaalanına giderken otobüste darbeyle ilgili küçük grubun kalkışması diye Başbakan Yıldırım'ın açıklamasını duyduklarını söyledi.

Yörük, şehit Ömer Halisdemir vurulduktan sonra onu ayaklarından kimlerin sürüklediğinin sorulması üzerine Halisdemir'i İsmail Çınar ve Hasan Aksoy'un sürükleyerek getirdiğini belirtti.

"Duyma sorunun var mı?"

Daha sonra şehit Ömer Halisdemir'i vuran sanıklardan eski Binbaşı Fatih Şahin'in çapraz sorgusuna geçildi.

Başbakanlık Hukuk Müşaviri Alaattin Varol, Diyarbakır'daki havalimanına giderken otobüste Başbakan Binali Yıldırım'ın kalkışmaya ilişkin açıklamalarını duyup duymadığını sanık Şahin'e sordu.

Şahin, verilen alarm emrinden dolayı alarm dosyasını incelediğini, Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarını duymadığını savundu. Bunun üzerine Varol, "Otobüste bulunan herkes açıklamaları duyuyor ama Fatih Şahin duymadığını söylüyor. Duyma sorunun var mı?" diyerek tepki gösterdi.

"Hain" tartışması

Avukat Varol'un "Kahraman Ömer Halisdemir'e neden ateş ettin? Bir sen miydin de ateş ettin? Yanınızda kimse ateş etmezken sen neden ateş ediyorsun?" sorusuna Şahin'in avukatı Çiğdem Koç ile diğer sanık avukatları tepki gösterdi.

Varol'un, "Evet, bize göre Ömer Halisdemir kahraman, Fatih Şahin hain" dedi. Varol'un sözleri, solandaki izleyiciler tarafından alkışlandı.

Bunun üzerine Koç, "Burada kimin kahraman olduğunu, kimin hain olduğunu siz mi belirliyorsunuz? Yargılama çoktan yapılmış. Biz burada boşuna uğraşıyoruz" diye konuştu.

Varol, "Benim gözümde Ömer Halisdemir kahraman, Fatih Şahin ise haindir" karşılığını verdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine mahkeme heyeti davaya 15 dakika ara verdi.

Halisdemir'e müdahale etmek aklına gelmemiş

"TSK yaralı bir teröristi bile hastaneye yetiştiriyorken Ömer Halisdemir'e neden müdahale etmediniz" sorusuna Şahin, "Benim aklıma gelmedi" ifadesini kullandı.

Ara karar

Şahin'in çapraz sorgunun ardından savcılık mütalaasını alan mahkeme heyeti, daha sonra ara kararını açıkladı.

Heyet, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, mevcut delil durumu da göz önüne alarak adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağından sanıkların tahliye istemlerini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.