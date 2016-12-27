Ömerli belediye başkanı gözaltına alındı
Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Tekin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
- MARDİN (AA)
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında polis ve jandarma ekiplerince, bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda Ömerli İlçe Belediye Başkanı Tekin ve 2 belediye çalışanı gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, belediye hizmet binasında da arama çalışması başlattı.
Bazı şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ederken, gözaltına alınan 3 kişinin jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.
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