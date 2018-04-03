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Ömerli ile Dargeçit kaymakam ve belediye başkan vekilleri açığa alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dargeçit ve Ömerli belediye başkanlığı görevini yürüten 2 kaymakam açığa alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin'in Dargeçit Belediye Başkanlığına atanan Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş ile Ömerli Belediye Başkanlığına atanan Kaymakam Erol Korkmaz yine İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında açığa alındı. Açığa alınan Kaymakamlara durumun Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından tebliğ edildiği belirtildi.

Açığa alınan kaymakamların terör örgütü FETÖ ile bağlantılarının olduğu üzerinde durulduğu belirtildi.

 

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