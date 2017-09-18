Ömerli'de PKK'ya ait el bombası ve mühimmat bulundu

Ömerli İlçesi'nde bulunan teröristlere ait el bombası ve mühimmatla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15.09.2017 tarihinde Ömerli İlçemizde, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri neticesinde; 1 adet el bombası, 1 adet ufak tüp, 4 adet kaleşnikof şarjör, 105 adet kaleşnikof mermisi, 1 adet elektrik devresi, 18 metre kablo ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bomba ve yapımında kullanılan malzemeler gerekli incelemenin ardından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Bölge halkımızın desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız devam edecektir" denildi.