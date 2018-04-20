Ömerli’de PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK’yı etkisiz hale getirmek için yaptığı operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yapılan açıklamada, operasyonda “2 adet Glock marka tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet tabanca susturucusu, 3 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 68 adet mühimmat, 1 adet ses kayıt cihazı, çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.