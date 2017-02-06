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On Numara 6 Şubat çekiliş sonuçları MPİ sorgulama ekranı

6 Şubat On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Talih kuşunun kendisine konmasını bekleyenler millipiyango.gov.tr adresinden bilet sorgulama yapabilecekler. Büyük ikramiye geçen hafta 2 kişiye çıkmıştı. İşte 6 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiyeler.

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Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara şans oyunun 757'nci hafta çekilişi yapıldı. 6 Şubat On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. On Numara sonuçlarının ardından büyük ikramiye nereye isabet etti? Kazandıran numaralar neler oldu? sorularının cevabı arandı. Haberimizde Milli Piyango On Numara bilet sorgulama yapabilir ve biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz.
 
6 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
On Numara 757. haftanın kazandıran numaraları; 2, 7, 8, 12, 17, 19, 23, 24, 26, 31, 35, 40, 45, 47, 49, 56, 58, 60, 61, 73, 75, 80 olarak belirlendi.

On Numara çekilişinde on bilen 3 kişi 99 bin 342 lira kırk beşer kuruş kazandılar. Milli Piyango İdaresi on bilen şanslıların kuponlarını Ankara’nın Çankaya, Mersin’in Akdeniz ile İstanbul’un Güngören ilçelerindeki bayilerden yatırdıklarını açıkladı.

On Numara çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şöyle oldu; 9 bilen 79 kişi 2 bin 515 lira seksener kuruş, 8 bilen bin 564 kişi 127 lira kırk beşer kuruş, 7 bilen 16 bin 209 kişi 23 lira kırk beşer kuruş, 6 bilen 99  bin 112 kişi 4’er lira ile hiç bilemeyen 163 bin 235 kişi 3 lira on beşer kuruş ikramiye alacaklar.

 

6 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - MİLLİ PİYANGO

 

ON NUMARA GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 
 
30 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar; 1-3-6-9-18-21-29-33-38-39-45-46-49-53-57-62-65-69-72-74-76 ve 80 oldu.
 
Büyük ikramiye kazanan il ilçe: GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL - SAMSUN / İLKADIM
 
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
 
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

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