On Numara 6 Şubat çekiliş sonuçları MPİ sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara şans oyunun 757'nci hafta çekilişi yapıldı. 6 Şubat On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. On Numara sonuçlarının ardından büyük ikramiye nereye isabet etti? Kazandıran numaralar neler oldu? sorularının cevabı arandı. Haberimizde Milli Piyango On Numara bilet sorgulama yapabilir ve biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz.

6 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara 757. haftanın kazandıran numaraları; 2, 7, 8, 12, 17, 19, 23, 24, 26, 31, 35, 40, 45, 47, 49, 56, 58, 60, 61, 73, 75, 80 olarak belirlendi.

On Numara çekilişinde on bilen 3 kişi 99 bin 342 lira kırk beşer kuruş kazandılar. Milli Piyango İdaresi on bilen şanslıların kuponlarını Ankara’nın Çankaya, Mersin’in Akdeniz ile İstanbul’un Güngören ilçelerindeki bayilerden yatırdıklarını açıkladı. On Numara çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şöyle oldu; 9 bilen 79 kişi 2 bin 515 lira seksener kuruş, 8 bilen bin 564 kişi 127 lira kırk beşer kuruş, 7 bilen 16 bin 209 kişi 23 lira kırk beşer kuruş, 6 bilen 99 bin 112 kişi 4’er lira ile hiç bilemeyen 163 bin 235 kişi 3 lira on beşer kuruş ikramiye alacaklar.