On Numara 6 Şubat çekiliş sonuçları MPİ sorgulama ekranı
6 Şubat On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Talih kuşunun kendisine konmasını bekleyenler millipiyango.gov.tr adresinden bilet sorgulama yapabilecekler. Büyük ikramiye geçen hafta 2 kişiye çıkmıştı. İşte 6 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiyeler.
On Numara çekilişinde on bilen 3 kişi 99 bin 342 lira kırk beşer kuruş kazandılar. Milli Piyango İdaresi on bilen şanslıların kuponlarını Ankara’nın Çankaya, Mersin’in Akdeniz ile İstanbul’un Güngören ilçelerindeki bayilerden yatırdıklarını açıkladı.
On Numara çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şöyle oldu; 9 bilen 79 kişi 2 bin 515 lira seksener kuruş, 8 bilen bin 564 kişi 127 lira kırk beşer kuruş, 7 bilen 16 bin 209 kişi 23 lira kırk beşer kuruş, 6 bilen 99 bin 112 kişi 4’er lira ile hiç bilemeyen 163 bin 235 kişi 3 lira on beşer kuruş ikramiye alacaklar.
6 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - MİLLİ PİYANGO
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.
On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.
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