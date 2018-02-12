On Numara çekiliş sonuçları 12 Şubat mpi.gov.tr On Numara sonuçları (MPİ)

12 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Her hafta iştirakçilerine milyonlarca lira ikramiye dağıtan On Numara’da geçen hafta ilginç bir sonuç ortaya çıkmıştı. Geçen hafta 10 bilen 6 kişi büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. 12 Şubat On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından duyurulacak ve mpi.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Sonuçlar yine her zaman oldğu gibi ilk olarak star.com.tr adresinden takip edilebilecek. On Numara çekiliş sonuçları sorgulama, bilet sorgulama gibi işlemleri sayfamızdan yapabileceksiniz. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

ON NUMARA 12 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların MPİ tarafından saat 21.15 itibariyle açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızdan öğrenebilir ve kupon sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun geçen haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 28, 31, 33, 35,38, 50, 53, 59, 65, 68, 73, 76 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 6 kişi, 59 bin 109 lira 75'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayagöre, 9 bilen 120 kişi 1 milyon 970 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 232 kişi 106lira 40'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 210 kişi 19 lira 45'er kuruş, 6 bilen 134 bin508 kişi 3 lira 55'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 183 bin 881kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul'un Ümraniye,Tuzla, Küçükçekmece, Beşiktaş, Silivri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerindeyatırdıkları belirlendi.Toplam 2 milyon 364 bin 354 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığıçekilişte kamuya KDV olarak 942 bin 181 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 525 bin 412 lira 15 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Çekilişler düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır ve en geç 21:45'te sona ermektedir. Saat 21:45'ten itibaren On Numara sonuçları erişime açılmaktadır.

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir online Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir. On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir. On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez. On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

Çekilişler düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır ve en geç 21:45'te sona ermektedir. Saat 21:45'ten itibaren On Numara sonuçları erişime açılmaktadır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir online Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.