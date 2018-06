4 Haziran On Numara sonuçları çekilişi MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

On Numara sonuçları açıklandı mı On numara bu hafta ne kadar devretti gibi soruları Milli Piyango İdaresinin düzenlediği On Numara meraklı gözler arasında çekildi. Vatandaşları meraklandıran On numara sonuçlarını açıkladı. Vatandaşların çekiliş sonuçları görmek ve bilet sorgulamak için heyecan içinde olduğu bugün Milli Piyango İdaresi sonuçları paylaştı On Numara çekilişleri her hafta pazartesi günleri gerçekleştirilir. Geçen hafta çekiliş sonucunda 10 bilen 3 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihlilerin; Denizli’nin Merkezefendi, Edirne’nin İpsala ve Elazığ’ın Merkez ilçesinden kuponlarını yatırdıkları açıklandı. 6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden,8 bilenler ve 9 bilenler de loto bayileri ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden, On numara sevinci yaşayan iller ve sorgulama ekranı merak eden vatandaşlar için detaylar haberimizde.

4 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 826. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 7, 11, 15, 18, 21, 24, 35, 37, 42, 45, 46, 51, 54, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 75 ve 76 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen dört kişi, 77 bin 965 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon'un Ortahisar, Aydın'ın Nazilli, İstanbul'un Çekmeköy ve Pendik ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 113 kişi bin 839 lira 95 kuruş, 8 bilen bin 771 kişi 117 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 438 kişi 22 lira 70'er kuruş, 6 bilen 106 bin 600 kişi 3 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 405 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 79 bin 60 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 827 bin 713 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 462 bin 13 lira 42 kuruş aktarıldı.

MPİ YAPILAN AÇIKLAMA

On Numara çekilişleri her hafta pazartesi günü düzenlenir. Geçen hafta düzenlenen On Numara çekilişi ile ilgili yapılan açıklamaya göre; 10 bilen 3 talihli 104 bin 822 lira 50 kuruş, 9 bilen 543 talihli 386 lira 20 kuruş, 8 bilen 2 bin 205 talihli 95 lira 5 kuruş, 7 bilen 17 bin 607 talihli 22 lira 80 kuruş ve 6 bilen 100 bin 497 talihli de 4 lira 15 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte hiç bilmeyen 205 bin 326 kişiye de 2 lira 65 kuruş ikramiye verildi.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

On Numara çekilişleri her hafta pazartesi günleri gerçekleştirilir. 826’ncı çekilişi yapılacak olan On Numara’da bugüne kadar en fazla çıkan sayılar; 3, 5, 12, 26, 35, 50, 62, 71 ve 72 oldu.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

On Numara çekilişleri sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye kazanırlar. Çekilişte ikramiye kazananlardan;

6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 bilenler ve 9 bilenler de loto bayileri ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilen ve büyük ikramiye almaya hak kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini tahsil edebilirler.

Çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. Aksi halde bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Çekilişte zaman aşımına uğramış olan ikramiyeler için talihlilere ödeme yapılmaz. Çekiliş sonucunda bir ikramiye grubunda bilen çıkmazsa, ikramiye üst grubun ikramiyesine eklenir. Büyük ikramiye için gerekli olan 10 sayı bilinmezse, ikramiye tutarı bir sonraki hafta 10 bilene verilmek üzere devreder.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

18 yaşından küçük olan kişiler On Numara çekilişleri için kupon dolduramazlar. Kupon doldurulup çekilişe katılım olsa bile, Milli Piyango İdaresi tarafından ikramiye ödenmez. On Numara çekiliş kuponunda kolonlar bulunur. Her kolon 1’den 80’e kadar olan sayılardan oluşur ve bu sayılardan 10 tanesi seçilerek işaretlenir.

On Numara çekilişleri sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. Kupon dolduranlar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneği ile oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını da sağlayabilirler. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde de, kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.