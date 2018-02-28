Öncelik mağduru korumak 

Hükümetin, çocuğa cinsel istismar suçlarına verilecek cezaları belirlemek üzere oluşturduğu 6 bakandan oluşan komisyon, yapılacak yasal düzenlemeleri büyük oranda tamamladı. Uzlaşılan konulardan biri; çocuklara cinsel istismar suçunda bulunan kişiler herhangi bir indirimden yararlandırılmayacak şekilde ‘müebbet hapis cezası’ verilmesi oldu. Ölümle sonuçlanan durumlar da ise ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ öngörülüyor. Çocukların yaşı küçüldükçe verilecek ceza oranı da artırılacak.

KİMYASAL HADIM KABUL

Yasa değişikliği içinde ‘kimyasal hadım’ düzenlemesi de olacak. Komisyon başkanı Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yasal düzenlemede 2-3 madde dışında uzlaşma sağlandığını belirterek “Asıl önemli olan mağdur çocuğun ifşa edilmemesi. Bu hususta çok sıkıntı çekiyoruz. Yani en ağır cezayı verseniz bile eğer mağdur ifşa olmuşsa, hayatı mahvoluyor. Bu konuyla ilgili hem birtakım düzenlemeler yapacağız, hem de toplumun paydaşlığını alacağız” dedi.