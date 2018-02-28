Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Öncelik mağduru korumak 

Çocuğa yönelik istismara verilecek caydırıcı cezaları görüşen komisyon yol haritasını belirledi. Amaç mağduru ifşa etmeden, istismarcıya indirimsiz yargılama.

  • ŞERİFE GÜZEL ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hükümetin, çocuğa cinsel istismar suçlarına verilecek cezaları belirlemek üzere oluşturduğu 6 bakandan oluşan komisyon, yapılacak yasal düzenlemeleri büyük oranda tamamladı. Uzlaşılan konulardan biri; çocuklara cinsel istismar suçunda bulunan kişiler herhangi bir indirimden yararlandırılmayacak şekilde ‘müebbet hapis cezası’ verilmesi oldu. Ölümle sonuçlanan durumlar da ise ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ öngörülüyor. Çocukların yaşı küçüldükçe verilecek ceza oranı da artırılacak. 

KİMYASAL HADIM KABUL

Yasa değişikliği içinde ‘kimyasal hadım’ düzenlemesi de olacak. Komisyon başkanı Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yasal düzenlemede 2-3 madde dışında uzlaşma sağlandığını belirterek “Asıl önemli  olan mağdur çocuğun ifşa edilmemesi. Bu hususta çok sıkıntı çekiyoruz. Yani en ağır cezayı verseniz bile eğer mağdur ifşa olmuşsa, hayatı mahvoluyor. Bu konuyla ilgili  hem birtakım düzenlemeler yapacağız, hem de toplumun paydaşlığını alacağız” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milli Kamikaze drone´lar TSK´ya teslim edildi

Milli Kamikaze drone´lar TSK´ya teslim edildi

Kaçakçılar sınır tanımıyor

Kaçakçılar sınır tanımıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA