'Ondörtüç Pendik'te 'yüzde 10 peşin, 84 ay 0 faiz' fırsatı

İnsay Yapı, İstanbul Anadolu Yakası'nın en hızlı gelişen bölgelerinden Pendik'te hayata geçirdiği 'Ondörtüç Pendik' projesinde ev sahibi olmayı kolaylaştıran yeni bir kampanyaya start verdi. Bahar kampanyasına göre 'Ondörtüç Pendik'ten oturum ya da yatırım amacıyla ev almak isteyenler 'yüzde 10 peşin, 84 ay vade ve 0 faiz' fırsatından yararlanabilecek.

'Ondörtüç Pendik'ten ev almak isteyenler için yeni bir kampanyayı hayata geçirdiklerini belirten İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, "Ondörtüç Pendik'te örnek daire hazır, dış cephe kaplaması bitti ve teslime de sadece 2 ay kaldı. Bu şartlarda hem birikimini değerlendirmek için hem de oturmak için projemize gelen müşterilerimize 'yüzde 10 peşin, 84 ay vade ve 0 faiz' fırsatı sunuyoruz, hem de 2 bin 860 TL'den başlayan taksit imkanıyla" dedi.

Daire fiyatları 244 bin TL'den başlıyor

Üç farklı konut tipinin bulunduğu 'Ondörtüç Pendik'te, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. 9 bin metrekarelik alan üzerine kurulan 'Ondörtüç Pendik'; 243 konut ve 21 ticari birimden oluşuyor. Büyüklükleri 68 ile 146 metrekare arasında değişen daire seçenekleri sunan 'Ondörtüç Pendik'te daire fiyatları ise 1+1'lerde 251 bin TL, 2+1'lerde 333 bin TL ve 3+1'lerde ise 498 bin TL'den başlıyor.

24 saat güvenlik hizmetinin yer aldığı 'Ondörtüç Pendik' sakinlerine; yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı, spor alanları, dinlenme alanları imkanının yanı sıra kapalı otopark ayrıcalığı da sunuyor. Profesyonel site yönetiminin bulunacağı ve her daireye depo alanının tahsis edileceği projedeki mağaza ve restoranlar da site sakinlerine kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı vadediyor. Pendik'in merkezinde yer alan 'Ondörtüç', merkezi noktalara yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Özel hastanelerin yanı sıra Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 3 dakika mesafede yer alan 'Ondörtüç Pendik', Sabiha Gökçen Havalimanı ile hızlı feribota ise 15 dakika ve eğitim kurumlarına da komşu olacak mesafede konumlanıyor.

Yapımı devam eden Şeyhli metro istasyonu projeye birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Teknokent'e de komşu olan proje ayrıca, bölgenin en büyük alışveriş merkezi Viaport’a da çok kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşma imkânı sunuyor.Proje, dört bir yanı sağlık kuruluşlarıyla çevrili ve özel hastanelerin yanı sıra Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 3 dakikalık mesafede yer alıyor.