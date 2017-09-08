Önemli karar: Ders saatlerinde internet kafelere öğrenci alınmayacak

2017-2018 öğretim yılı 18 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı da okullarda alınacak önlemleri genelgeyle duyurdu. Emniyet’in belirlediği okullara kamera konulacak, okul çevrelerinde ilgisiz kişilerin gezmesi engellenecek, her okulda bir emniyet personeli, “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi” sıfatıyla görev yapacak. Ders saatlerinde internet kafelere öğrenci alınmayacak.

Bakanlığın okulların bulunduğu çevrelerde meydana gelen suç türleri, sayıları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak risk analizine dayalı planlama yapılmasını isteyen genelgesine göre alınacak önlemler:

- Okullarda; çocuk, asayiş, narkotik ve trafik birimlerinden ekipler bulunurken, kolluk kuvvetleri personelinden “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi” tüm okullar için görevlendirilecek.

- Birinci derecede öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi okul yöneticileri ile haftada en az bir kez, diğer okullarda da 15 ya da ayda bir toplantı yapacak. Sorun ve aksaklıklar tutanakla Çocuk Şube Müdürlükleri/ Büro Amirliklerine gönderilecek.

- Okulla ilişkisi bulunmayan kişiler uzaklaştırılacak, gerekiyorsa cezai işlem uygulanacak.

- Çocuklara sigara, alkol, bali, tiner gibi madde satışları denetlenip, satanlara cezai işlem uygulanacak.

- Çevredeki metruk bina ve yapılar denetlenecek.

- Çocukların, bedensel ve cinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek müstehcen ve diğer olumsuz unsurların yanı sıra yasadışı örgütlerin ve ideolojik faaliyetlerin etkilerinden uzak tutulması ve korunması sağlanacak.

- İnternet ve elektronik oyun salonlarına ders saatlerinde öğrenci alınmayacak, ders saati dışında yaş sınırlamasına uyulacak. Bar, kıraathane, kahvehane ve umuma açık yerlere öğrenci alınmayacak. Park, bahçe gibi kamuya açık alanlarda öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacı ile diğer kurumlarla koordineli çocuk, narkotik ve asayiş ekiplerince denetimler artırılacak.

- Motosiklet Polis Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri okul önleri ve çevresinde olacak. Timler, muhtar ve mahalle sakinleri ile işbirliği yapacak.

- Polis Şube Müdürlerince çocukların kişisel güvenlik ve suçtan korunması hususunda eğitim programları hazırlanacak ve okul yöneticileri ile koordineli olarak öğrencilerin bu programlara katılmaları sağlanacak.

BİN OKULA KAMERA

Emniyetin belirlediği okullara güvenlik kamera sistemleri kurulacak. Bunlar okulların kolluk birimleri bünyesindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS) entegre edilecek. Yerel imkânlarla bin öncelikli okulda kamera sistemi kurulması hızlandırılacak. (Habertürk)